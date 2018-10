Uitslaande brand in flat Tilburg

TILBURG - In een flat aan de Bartokstraat in Tilburg woedt vrijdagavond een uitslaande brand. Bij de brand komt veel rook vrij.

Het vuur is op de onderste verdieping van het flatgebouw, aan de achterkant. De oorzaak is nog onbekend.

Ook is onduidelijk of er op het moment van de brand nog mensen in het appartement aanwezig zijn.