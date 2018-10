Tienduizenden arbeidsmigranten kunnen geen huis vinden: 'Niemand wil zich eraan branden'

EINDHOVEN - Zo'n 100.000 arbeidsmigranten heeft Brabant op dit moment. Maar voor ongeveer 20.000 van hen is er geen goede huisvesting. Het is al jaren een enorm probleem, maar een oplossing komt nog steeds maar nauwelijks van de grond. Volgens het Expertisecentrum Flexwonen, dat helpt bij betere huisvesting van arbeidsmigranten, wil niemand zijn handen eraan branden.

"Het is een hete aardappel die steeds doorgeschoven wordt", zegt Wim Reedijk van het expertisecentrum. Hij ziet dat veel gemeenten bang zijn om grote groepen migranten te huisvesten. Want dat is impopulair. Maar het resultaat is dat een groot deel op campings, in overbevolkte huizen of andere problematische woonconstructies terechtkomt.

'Keihard nodig'

En dat terwijl veel bedrijven niet meer zonder de arbeidsmigranten kunnen. Reedijk: "We hebben de mensen keihard nodig voor onze economie." Volgens werkgeversorganisatie VNONCW lukt het niet om de functies op te vullen met Brabanders. "We zien met name bij de zware fysieke functies dat we lokaal gewoon niet genoeg mensen kunnen vinden. Dus ook al willen we dat graag én doen we daar moeite voor, het lukt niet", zegt Suzanne Drost van VNONCW. "Arbeidsmigranten zijn echt een spil in onze economie geworden."

Afgelopen zomer trok werkgeversorganisatie VNONCW daarom aan de bel over het probleem. Steeds meer bedrijven beginnen in hun bedrijfsvoering last te krijgen van het gebrek aan onderkomens voor arbeidsmigranten. Uit een rondgang vorig jaar bleek al dat uitzendbureaus regelmatig 'nee' moeten verkopen aan bedrijven die op zoek zijn naar arbeidskrachten. Niet omdat ze geen werknemers hebben, maar omdat er geen plek is om ze onder te brengen.

Niet zo makkelijk

Iemand die binnenkort een grote accommodatie voor arbeidsmigranten opent, is ondernemer Jan Karel Fikke. Zijn hotel Port of Moerdijk, dat een stuk buiten het dorp ligt en vlakbij een groot bedrijvenpark, gaat vanaf volgend jaar 146 arbeiders uit vooral Oost-Europa huisvesten. "Ik dacht eigenlijk dat dit zonder problemen zou kunnen. Een hotel is een hotel." Maar hij merkte al snel dat het niet zo makkelijk gaat. "Je hebt een speciale vergunning nodig. Daarbij moet je toestemming van het B en W hebben. Dat kan, maar het kost tijd."

Dat projecten zoals zijn hotel angst oproepen, vindt hij onterecht. "Je leest veel vooroordelen in de kranten. Dan wordt er gezegd dat er allemaal nieuwe mensen binnenkomen. Maar deze mensen wonen al in Moerdijk, alleen dan in krakkemikkige oplossingen. Je zorgt gewoon dat de mensen die er al zijn het beter krijgen."

Weerstand

Volgens Reedijk zijn projecten zoals Port of Moerdijk een belangrijke oplossing van het probleem. Want het alternatief is vaak dat er mensen in overbevolkte woonhuizen in gewone woonwijken terechtkomen. "Dat levert juist onwenselijke situaties op, met meer overlast en minder draagvlak. Je komt dan in een negatieve spiraal terecht."

Hij vindt dat gemeenten moeten beseffen dat wegkijken geen oplossing is. "Het is ook in het belang van gemeenten om die negatieve spiraal te doorbreken. Daar moet echt de knop om."

Helemaal kommer en kwel is het overigens niet. Zowel Reedijk als VNONCW zijn het eens dat de politiek het probleem serieuzer lijkt te nemen. Zo kondigde de provincie vorige week nog aan zich nadrukkelijker met het probleem te gaan bemoeien en 600.000 euro beschikbaar te willen stellen om te zorgen voor betere samenwerking tussen betrokken partijen.

Wie meer wil weten over het hotel Port of Moerdijk kan op dinsdag 9 oktober naar een informatieavond in Moerdijk.