Automobilist ernstig gewond bij ongeluk op N65

HELVOIRT - Een automobilist is zaterdagochtend ernstig gewond geraakt na een botsing op de N65 bij Helvoirt. Hij botste met zijn auto tegen een boom.

Het ongeluk gebeurde rond zeven uur. Volgens een getuige was er geen ander verkeer bij het ongeluk betrokken.

Traumaheli

Vanwege de ernst van de situatie werd een traumaheli opgeroepen.

Het slachtoffer is met een ambulance naar het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg gebracht. Volgens een getuige was het slachtoffer wel bij kennis.

N65 dicht

Door het ongeluk was de N65 een uur lang volledig afgesloten tussen Helvoirt en Haaren.