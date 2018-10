Michael van Gerwen in finale World Grand Prix

VLIJMEN - Michael van Gerwen staat zaterdagavond in de eindstrijd van de World Grand Prix in Dublin. De Nederlandse darter rekende vrijdagavond in de halve finales af met de Noord-Ierse titelverdediger Daryl Gurney. Het werd in Dublin 4-1.

In de finale neemt Van Gerwen het op tegen Peter Wright. De Schot zette de Oostenrijker Mensur Suljovic met 4-3 aan de kant. Suljovic verspeelde een voorsprong van 3-0.

Bekijk hieronder de beslissende leg. De tekst gaat daarna verder.

'Ik moet vanavond winnen'

Over de eindstrijd van vanavond zegt de Vlijmenaar het volgende: "Ik moet de finale winnen. Zo simpel is het. Het halen van de eindstrijd heeft geen enkele betekenis, als je uiteindelijk niet wint. Ik ben volledig gefocust op vanavond. Dan moet het gebeuren."

Hij vervolgt: "Peter weet hoe hij mij kan kloppen. Daarom is het belangrijk dat ik de juiste dingen doe op het goede moment in de wedstrijd."

Bekijk een interview met Van Gerwen. De tekst gaat daarna verder.

Geldprijs van 110.000 euro

Van Gerwen won het toernooi, waarbij met een dubbel moet worden begonnen en geëindigd, al drie keer (2012, 2014, 2016). Voor de winnaar van de finale ligt een bedrag klaar van circa 110.000 euro.

De runner-up gaat met ongeveer 50.000 euro naar huis.

