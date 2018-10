Veegweek: drugssmokkelaar gearresteerd en vier huizen en een loods gesloten gesloten

TILBURG - In Tilburg is een 53-jarige man aangehouden die nog zes jaar gevangenisstraf moet uitzitten in Frankrijk. De man is veroordeeld vanwege drugssmokkel en – productie. De aanhouding vond plaats tijdens een zogenoemde 'veegweek' waaraan gemeenten, de belastingdienst, de politie, Enexis, het Openbaar Ministerie en en de douane meewerkten. Het doel hiervan is om drugs, drugsgerelateerde spullen en andere illegale zaken uit het criminele circuit te halen en meldingen van burgers na te lopen.

Tijdens de 'veegweek' - die maandag van start ging - werden 72 adressen bezocht in midden-Brabant waarover informatie was binnengekomen dat daar iets niet pluis zou zijn. Op 27 adressen bleek daadwerkelijk iets niet in orde te zijn.

Vuurwapen met twee patroonhouders

In Waalwijk, Kaatsheuvel, Tilburg en Oisterwijk werden huizen gesloten. In het huis in Waalwijk werd een liter GHB ontdekt. In het huis in Kaatsheuvel werd onder een matras een vuurwapen met twee patroonhouders gevonden, een halve liter GHB en maatbekers met amfetamineresten. Het huis in Tilburg wordt gesloten omdat daar drugs verhandeld werd en in het huis in Oisterwijk vonden agenten hennep, hasj, speed en xtc.

In de Tilburgse loods aan de Lovense Kanaaldijk werd door de gemeente een werkende hennepkwekerij ontdekt en ruim zeven kilo gedroogde hennep.

Honden en auto's

Op drie plaatsen in Tilburg - in de loods aan de Lovense Kanaaldijk, in een huis in de Ardennenlaan en een huis aan de Jan de Wittstraat - werden vier verwaarloosde honden gevonden. Die zijn door de dierenpolitie in beslag genomen.

In Dongen werden twee auto's in beslag genomen en in Tilburg één.

Illegale bewoning

Aan de Tilburgse Schelfhorststraat werd een huis gecontroleerd, waar niemand bleek te wonen. De uitkering van de vermeende bewoner wordt door de gemeente stopgezet. Een huis aan de Matterhornstraat werd illegaal bewoond. Daar gaat de gemeente over tot actie.