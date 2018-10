"Geen enkele schietbaan heeft een ventilatiesysteem dat 100 schoten per uur goed verwerkt"

BERGEN OP ZOOM - Commando's van Defensie zijn woedend op de top van hun organisatie. Omdat ze de afgelopen jaren schietoefeningen moesten doen op een baan met onvoldoende ventilatie. Terwijl de bazen wisten dat dit slecht was voor hun gezondheid. Volgens de woordvoerder van Defensie ligt de zaak genuanceerder. Volgens Sjef Robben kan geen enkele schietbaan voldoen aan de eisen.

Robben is voormalig voorzitter van schietvereniging Het Markiezaat in Bergen op Zoom, de baan waar het allemaal om te doen is. "Ik snap de klachten van de militairen en ken en herken het probleem. Er is de afgelopen jaren dan ook van alles gedaan om die problemen op te lossen. Zoals bijvoorbeeld het installeren van een nieuw ventilatiesysteem. Dat is inmiddels allemaal geregeld, maar we zijn hier echt al sinds 2015 mee bezig."

Honderd schoten per uur

"Het punt is dat de intensiteit van de schietoefeningen van deze militairen zo enorm hoog is, dat daar eigenlijk met geen enkel systeem tegenop te boksen is. Geen enkele schietbaan kan hieraan voldoen. ter illustratie: een sportschutter zal bij ons op de baan per uur zo'n 20 schoten lossen. Tijdens de schietoefeningen van Defensie zijn dat er zeker hónderd per uur! En dat maal zes, want ze staan of liggen met zes man naast elkaar. Ja, dan komen er inderdaad heel veel dampen vrij. Voor de duidelijkheid: voor sportschutters is er dan ook geen sprake van gezondheidsrisico's op de baan."

Er is volgens Robben echt wel een en ander veranderd en verbeterd de afgelopen jaren. Zo wordt er inmiddels ook minder schadelijke munitie gebruikt. Maar hij heeft geen 100% zicht meer op de huidige stand van zaken. "Ik weet niet welke andere maatregelen er zijn genomen, maar dat die nodig zijn is duidelijk. Dit zal Defensie zelf moeten doen. Door bijvoorbeeld de oefeningen anders in te richten, in kleinere groepjes te trainen, de intensiteit te verlagen, buiten te trainen. Meest ideaal zou natuurlijk zijn als ze een eigen schietbaan ontwikkelen. Een baan die helemaal afgestemd is op het intensieve gebruik van Defensie."

Interne communicatiestoornis

Woordvoerder van Defensie, Majoor Sjaak van Elten weet wél wat er verder nog is ondernomen."Naast de aanleg van een nieuw ventilatiesysteem, waar we als Defensie overigens 28.000 euro aan hebben meebetaald, hebben we de oefeningen en met name de intensiteit van de oefeningen aangepast. En dit dateert al van eind 2015, begin 2016. Sinds die aanpassingen en verbeteringen zijn er geen klachten meer gemeld."

Vanwaar dan nu al die boosheid en het verbod van begin dit jaar op schietoefeningen in Het Markiezaat? "De afdeling Plannen heeft dat verbod gebaseerd op een rapport met oude informatie uit 2015, vóór alle verbeteringen dus. Hierdoor is een verkeerd beeld ontstaan. Deze communicatiestoornis kunnen we onszelf zeker aanrekenen. Want als de afdeling de juiste gegevens had gehanteerd, was dat er verbod er niet geweest."

