Zomerse temperaturen in aantocht, maar eerst een kortstondig dipje

DE BILT - De herfst mag dan officieel begonnen zijn, komende week kunnen we weer genieten van zomerse temperaturen. Maar zondag maakt de temperatuur even een duik, naar vijftien graden.

"Met name dinsdag en woensdag gaat de zon volop schijnen", vertelt vertelt Tom van der Spek van Weer.nl. "De nachten worden dan zachter en overdag wordt het ook warmer. Op dinsdag gaan we 20 en plaatselijk 21 graden halen en op woensdag 21 tot 24 graden."



Ook deze zaterdag is het volgens Van der Spek een 'hele fraaie herfstdag'. "De sluierbewolking wordt vanuit het westen wel wat dikker, maar de zon weet daar aardig doorheen te komen. Zeker in het oosten. Ik denk dat de temperatuur overal de 20 graden gaat halen. Richting de Maaskant wordt het nog wat warmer. Ik denk dat we daar zaterdagmiddag zelfs de 24 graden gaan aantikken, met een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten en later het zuiden tot zuidwesten.

Zondag moeten we echter rekening houden met een 'kortstondig dipje'. "Zaterdagavond en - nacht passeert een storing. De bewolking wordt dan steeds dikker. In de loop van de nacht gaat uit die gesloten bewolking af en toe een beetje regen vallen, bij een minimumtemperatuur van elf graden. In de loop van de nacht draait de wind achter die storing naar het noorden. Die gaat even flink aanwakkeren. Aan zee kan zelfs een krachtige tot harde wind komen te staan."



Zondag verwacht Van der Spek een buitje in de ochtend. "In de middag wordt het dan zo goed als droog en komt de zon af en toe tevoorschijn. Maar met een matige wind uit het noorden tot noordoosten wordt het niet warmer dan een graad of 15."

Zondagavond klaart het verder op. "De wind gaat dan liggen. We krijgen dan een koude nacht met een minimumtemperatuur tot twee graden en op meerdere plaatsen vorst aan de grond. Maar dat is de opmaat naar een fraaie maandag met meer zonneschijn. Bij een matige wind wordt het dan in de middag 16 of 17 graden."