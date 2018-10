Huizen duur? Nou, deze niet! De goedkoopste woningen tijdens de Open Huizen Dag

EINDHOVEN - Het is Open Huizen Dag. Lekker gluren bij de buren. Want er wordt nog wel wat aardigs aangeboden links en rechts in onze provincie. En ook betaalbaar. We laten er zeven aan je zien. Maar opgelet, handige handjes zijn hier vaak wel welkom.

Een overspannen huizenmarkt, huizen die ver boven de vraagprijs van de hand gaan of al weg zijn voor ze goed en wel op Funda terechtkomen. Het is bijna niet grappig meer. Maar met deze ruwe diamanten van woningen, zou je zomaar eens je potentiële droomhuis kunnen tegenkomen.

In volgorde, de goedkoopste bovenaan.









Breestraat 53 a, Sint Anthonis € 148.000 k.k.

Nou, da’s leuk. Een winkelpand. En je mag er een huis van maken. Wel in overleg met de gemeente. En niet het hele pand. Dat dan weer wel. Maar er zijn mogelijkheden. Dat moet de creatieve woningkoper toch op interessante ideeën brengen. En je mag in Sint-Anthonis wonen, da’s ook heel leuk.









Molenstraat 101, Oudenbosch € 149.000 k.k.

Het is een vrijstaande woning en je betaalt er nog (net) geen anderhalve ton voor. Het huis is wel, zoals makelaars dat in folders zetten, ‘enigszins gedateerd’. De tuin is wat overwoekerd, oké. De tegelvloer is nog authentiek, klopt ook. Maar met een likje verf en een goede inrichting kan degene die hier goed doorheen kan kijken wat leuks maken. Had ik al gezegd dat het huis vrijstaand was? Nou, dat bedoel ik.









Loeffstraat 34 D, Waalwijk € 149.500 k.k.

Geen huis, wel een appartement. In deze prijsklasse zie je dat toch al snel. Maar dit appartement is ook wel weer erg fraai. De makelaar laat weten dat in dit geval er uitgegaan wordt van een 'bieden vanaf-prijsstelling’. Oftewel het openingsbod zal altijd boven de genoemde prijs moeten liggen. Lager bieden heeft geen zin. Oké, maar wat krijg ik? Een klein in oppervlakte, maar hoog in ruimte opgezet appartement, met veel licht in een karaktervol jaren ’30 gebouw dat in 2003 volledig werd gerenoveerd. Dat wordt bieden geblazen!









Molenstraat 26, Oudenbosch € 150.000 k.k.

Van de voorkant smal, aan de binnenkant verrassend. Net als het eerder aangehaalde vrijstaande huisje staat dit huis ook aan de Molenstraat in Oudenbosch. Dus als je toch bij de ene gaat kijken… De inrichting is uitgesproken, met lichtgrijze muren, bakstenen betegeling van de gashaard en een met metalen platen belegde trap (zo lijkt het althans). En er zijn nogal wat Boeddha’s te vinden. Een beetje spirituele verlichting kan nooit kwaad. Zeker niet als je een huis koopt. Dus gaat dat zien!









Burgemeester De Roocklaan 22 a, Bergen op Zoom € 157.500 k.k.

De advertentie op Funda heeft het over ‘op te knappen’, maar de foto’s van het woondeel tonen een keurige bovenwoning in een prachtige straat waar het volle bladerendek van de vele platanen het een aangename sfeer geven. Gebouwd in de jaren ’30 heeft het kenmerkende en suitedeuren en glas in lood in de bovenraampjes van de erker. Toegegeven, de trap moet nog wel onder handen worden genomen, en de bovenetage is nog steeds kaler dan kaal, maar niks wat twee handige handen niet kunnen omvormen tot iets prachtigs.









Reigerstraat 3, Fijnaart € 164.500 k.k.

Altijd al willen wonen waar Frans Bauer en de zingende zusjes van OG3NE wonen? Dat kan! Een tussenwoning met uitnodigende groenstrook achter het huis (met speeltuintje!). Vrij uitzicht aan de voorkant, leuke straat. Veel fijne mensen (want uit Fijnaart) en dit huis heeft bij de voordeur een rood-wit geblokte deurmat liggen. Duidelijk, hier wonen Brabanders. Misschien is de mat er wel bij te onderhandelen. Dan staat niks ultiem woongenot in de weg.









Walterus Pijnenborghhof 12, Uden € 169.000 k.k.

We eindigen met dit pareltje. Een appartement in het voormalig Kruisherencollege in Uden. Brede gangen, statige stenen trappen en prachtig gekleurde glas-in-loodramen. Vanuit het appartement kijk je uit op de monumentale Kruisherenkapel. Zucht. En dan het grote balkon, waar je overdekt, in één van de zes loungesets die je er kwijt kan, kan zitten genieten van het najaarszonnetje. Om de hoek zitten de restaurants en kroegen in het Udense dorpshart. Perfect voor ‘alleenstaanden en startende stellen’, aldus de folder. Nou, alleenstaanden en startende stellen, je weet wat je moet doen. Hop, hop, naar Uden.

Voordeel van deze huizen die meedoen aan de Open Huizen Dag is dat ze allemaal in Brabant liggen. Dus welke je ook kiest, je blijft altijd Brabander. Da’s een geruststellende gedachte.