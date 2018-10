Dag EMTÉ, hallo Jumbo! Lege schappen in supermarkt die wordt omgebouwd

VUGHT - Zaterdagmorgen om acht uur was het dringen bij de EMTÉ-supermarkt aan het Moleneindplein in Vught. Het was de laatste dag voor de winkel die is overgenomen door concurrent Jumbo. Als stunt gingen alle artikelen voor de helft van de prijs de deur uit. En die vlogen de winkel uit. Rond het middaguur waren er bijna alleen nog maar lege schappen. Over twee en een halve week opent in Vught de zeshonderdste Jumbo.

De ombouwoperatie van 79 EMTÉ-supermarkten naar Jumbo's is begonnen. De komende maanden sluit er iedere twee weken één EMTÉ die dan wordt verbouwd tot Jumbo. Het familiebedrijf uit Veghel, dat groeit als kool, nam eerder dit jaar plaatsgenoot EMTÉ over van de Sligro. Die zag geen brood meer in de EMTÉ-supermarkten. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat de ombouw van de 79 supermarkten soepel gaat verlopen. Bij Jumbo weten ze ondertussen uit ervaring hoe je zoiets aanpakt.

EMTÉ fans

Niet iedereen is blij met het einde van de EMTÉ. "Het is jammer dat die weggaat. De sfeer in de winkel vind ik prettiger dan in de Jumbo. Je voelt je welkom en dat is wat anders dan alleen op prijs concurreren." Zegt een vrouw. Haar man sluit zich daarbij aan: "Wij zijn echte EMTÉ-fans, waar blijft de diversiteit. Straks heb je alleen Jumbo en Albert Heijn. Ik vind het jammer dat Sligro EMTÉ heeft verkocht."

Supermarktmanager Walter van Vroenhoven van de EMTÉ in Vught noemt het een rare dag: "Wij zijn gewend de klant te bedienen met een volle winkel en nu is het leeg. Maar er komt gelukkig iets moois voor terug."

De klanten die nog zoeken in de lege schappen zijn vooral bang dat ze de sfeer van de EMTÉ gaan missen: "Je had hier zo een fijn personeel", zegt een vrouw. Het goede nieuws is dat dat personeel er nog gewoon is als de winkel straks Jumbo is.