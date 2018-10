De eerste zege is alweer binnen voor Mathieu van der Poel, bij eerste veldrit meteen de beste

MEULEBEKE - Mathieu van der Poel is na een korte en verplichte pauze zaterdag zijn veldritseizoen begonnen. Even wennen? Rustig beginnen? Nee hoor, de teller met zeges is zaterdag meteen begonnen met lopen. In Meulebeke was hij Wout van Aert, zijn grootste concurrent in het veld, te snel af. Van der Poel kwam solo over de finishlijn, voor Van Aert en nummer drie Quinten Hermans.

Van der Poel ging er ongeveer halverwege vandoor, hij sloeg een gat van zo'n tien seconden op de concurrentie. Het verschil bleef de resterende rondes bijna continue rond de tien tellen hangen. De voorsprong gaf hij ook niet meer weg. Uiteindelijk kwam hij solo over de finish. Zo schreef hij voor de derde keer op rij de Berencross op zijn naam.

Van der Poel ontbrak bij de Brico Cross in Geraardsbergen en de twee wereldbekerwedstrijden in Amerika. Dat gebeurde in samenspraak met zijn team en de teamarts. De pauze kwam na een drukke zomer. In de afgelopen maanden pakte hij twee Nederlandse titels, zilver op het EK in Glasgow, brons op het WK Mountainbike en nog enkele zeges op de weg. De Berencross van Meulebeke was zijn eerste cross na zijn rustpauze.



'Gevoel niet wat het moest zijn'

In het korte interview na de cross was Van der Poel niet heel erg positief over de rit. "Het gevoel was niet wat het moest zijn. Maar toch was het goed genoeg om mee te doen voor de winst."

Zondag wacht een volgende cross, weer staan de grote favorieten Van der Poel en Van Aert dan aan de start. "Herstellen van vandaag is lastig. Ronse is ook een heel ander rondje. Hier kon ik op techniek veel goedmaken, maar morgen gaat dat anders zijn."