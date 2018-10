Auto botst op vrachtwagen op A59, bestuurder gewond

WAALWIJK - Op de A59 bij Waalwijk is een automobilist zaterdag rond half vier op een rijdende vrachtwagen gereden. De bestuurder raakte gewond en is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niks bekend.

De man is met de aanrijding met zijn hoofd tegen de voorruit gebotst. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond.

File

Vlak na het ongeval zijn de rechter rijbaan en de vluchtstrook tijdelijk afgesloten. Dat leverde een kleine file op.