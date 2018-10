Troeteleik A58 hard op weg om Boom van het Jaar te worden

ULVENHOUT - De iconische eik in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout maakt goede kans om Boom van het Jaar te worden. De zogenoemde troeteleik staat ruim voor op zijn naaste belager 'De Troostboom van TerWorm' vlakbij Heerlen. Alleen staat de Brabantse eik wel op de nominatie om gekapt te worden.

Peter Derksen, directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag, is keihard campagne aan het voeren voor de troeteleik. “We willen dat deze boom zijn verhaal kan blijven vertellen, hij staat er al 180 jaar en mag niet verloren gaan.” Met de verkiezing tot Boom van het Jaar, hoopt Derksen Rijkswaterstaat te kunnen overtuigen de eik niet te kappen voor de verbreding van de A58 in 2020. Er is ook een handtekeningenactie gestart om de boom te behouden.





Veel Brabanders zien de eik als herkenningspunt, vertelt een voorbijgangster. “Ik ga ook stemmen, het zou zo zonde zijn als dit eikpunt van Ulvenhout verdwijnt.” Met al bijna tweeduizend stemmen ziet het er goed uit voor iconische boom. De grote concurrent van de troeteleik komt uit Limburg, maar loopt inmiddels honderden stemmen achter.

Redder in nood

Het is niet de eerste keer dat Derksen op komt voor de boom op de A58. Toen de snelweg werd aangelegd eind jaren 80 wilde Rijkswaterstaat de eik ook al weghalen. De troeteleik maakte vroeger onderdeel uit van een laan in het landgoed Anneville. “Ik was werkzaam bij Staatsbosbeheer en moest zelfs in Den Haag op het ministerie uit komen leggen waarom die boom niet weg mocht.”

Mocht de Brabantse boom de verkiezing van SBNL Natuurfonds winnen, dan wordt de eik voor een bedrag van 2500 euro verzorgd. “De boom is van Rijkswaterstaat, dus zij zouden dat geld dan krijgen”, aldus Derksen. Hij hoopt echter dat er een fonds wordt opgericht om de troeteleik te kunnen behouden. Daar moet de prijs dan naartoe gaan en ook particulieren moeten eraan kunnen bijdragen.

Uniek

Volgens de directeur van Stichting Nationale Boomfeestdag is de eik op de A58 niet alleen uniek in Nederland, maar zelfs in Europa: “Alleen in Parijs en ergens in Duitsland staat ook een boom zo midden op een snelweg.” Derksen begrijpt heel goed dat de snelweg verbreed moet worden, maar ziet het liefste dat Rijkswaterstaat om de boom heen werkt. Mocht dat niet lukken, dan wil hij in ieder geval de herinnering aan de eik in leven houden.

Er kan nog gestemd worden tot 15 oktober voor de mooiste boom van het jaar. In elke provincie is een boom genomineerd. “Het zijn allemaal mooie bomen, maar deze staat in Brabant en is een echt eikpunt. Hij verdient het om te winnen, zeker omdat het een boom in het nauw is”, aldus Derksen.