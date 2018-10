Groenteboer verkoopt niets aan scheidsrechters na nieuwe NAC-deceptie: 'Eerst op VAR-cursus'

BREDA - NAC ging vrijdagavond weer onderuit in de eredivisie. Scheidsrechter Björn Kuipers speelde daarin een grote rol, tot onvrede van veel fans. Die onvrede was zaterdag nog terug te zien. Bij WOUT Groenten en Fruit speciaal stond een bijzonder bord buiten. Scheidsrechters werden niet geholpen. 'Eerst op VAR-cursus'.

"Gisteren was ik echt boos", zegt Marco van WOUT Groenten en Fruit speciaalzaak. "Vanochtend dacht ik: jongens, kom op. Ik moet er iets ludieks mee doen. Ik was om half zeven op de zaak, toen ben ik gelijk gaan schrijven." Niet veel later stond er een bord buiten met de volgende tekst: 'Attentie, vandaag worden scheidsrechters niet geholpen! Eerst op VAR-cursus aub'.





Marco kan nog boos worden om het moment waarop het mis ging, waarbij scheidsrechter Kuipers ondanks advies van de VAR niet terugkwam op zijn besluit. "De scheidsrechters lijken wel te ijdel om terug te komen op een besluit. Ik was zo verbaasd."

"Ik ga morgen een hele mooie singelloop lopen, een veel eerlijkere sport krijg je niet. Je start en komt uiteindelijk over de finish. Bij voetbal is het natuurlijk anders. Maar als je dan de hulpmiddelen hebt, snap ik niet dat het zo loopt. Ik begrijp de frustratie en woede bij de spelers ook wel."

Grappig

Zaterdagochtend was Marco al niet meer boos. Later op de dag kan hij er zelfs om lachen. "Het is grappig hoe dit nu gelopen is. Ik heb heel veel reacties gekregen. Heel veel mensen stoppen bij het bord en maken een foto. Dat is hartstikke leuk. Vooral de NAC-supporters vinden dit fantastisch, die kunnen dit wel waarderen." Toch hoopt de groenteboer dat hij over twee weken geen negatief bord buiten hoeft te zetten. "We gaan gewoon weer voor de drie punten!"