Geen warmterecord, maar wel warm met 24 graden in Brabant (en dat blijft nog even zo!)

EINDHOVEN - Wat een zonnige en warme dag was het zaterdag. Eindhovenaren hadden geluk, daar werd het namelijk het warmst van heel Brabant: 24 graden! Helemaal niet slecht voor oktober, dat is namelijk 8 graden warmer dan normaal gesproken in deze maand.

Het is daarnaast nog lang niet gedaan met het nazomeren, volgende week wordt het regelmatig boven de 20 graden.

Volgens meteoroloog Jaco van Wezel van Weeronline zijn dat soort temperaturen in oktober niet uniek, maar wel bijzonder. Volgens hem komen er nog veel mooie dagen aan, met temperaturen rond of boven de 20 graden.

Die beginnen aankomende dinsdag en lopen sowieso tot en met vrijdag. Als het meezit, blijft het volgend weekend ook nog warm. Zoveel warme dagen op een rij in oktober, is erg bijzonder, aldus de meteoroloog. De meest recente serie zomerse oktoberdagen was in oktober 2011.

Weerrecord

Zaterdag 6 oktober komt net niet in de top 10 voor warmste oktoberdagen. Het Brabantse weerrecord voor oktober in Brabant ligt op 27 graden, dat was op 4 oktober 1983 in Eindhoven. Dat record gaan we volgende week hoogstwaarschijnlijk niet verpletteren.