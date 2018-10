D66 Brabant over vertrek Alexander Pechtold: 'Verrast, begrijpelijk en jammer'

DEN BOSCH - De Brabantse delegaties van D66 hoorden zaterdagmiddag in Den Bosch dat hun voorman Alexander Pechtold er na twaalf jaar mee stopt. De meeste partijgenoten waren verrast. Ze betreuren het vertrek van de fractievoorzitter van de Tweede Kamer. Tegelijk kijken ze uit naar een frisse toekomst met een nieuw gezicht.

De D66-fractie zal dinsdag een opvolger kiezen, zo maakte Pechtold bekend op het najaarscongres van zijn partij in Den Bosch. Het is tijd voor nieuw leiderschap, zo zei hij.

Beppie Smit, fractievoorzitter Tilburg

Voor Beppie Smit was het aftreden van Pechtold zaterdag een grote verrassing. “Het was onverwacht. We hadden een maand geleden nog een bestuursweekend en daar was er nog geen sprake van. Het kwam wel even uit de lucht vallen. Vooral nu met de grote keuzes die we hebben, is er er nooit een goed moment. Maar ik begrijp ook dat hij deze keuze maakt, het is hard werken. Maar voor de partij is het erg jammer.”

Tim van het Hof, fractievoorzitter Breda

Tim van het Hof is vol lof over de afgetreden partijleider. “Hij heeft de afgelopen 12,5 jaar de partij tot grote hoogte gebracht, daar heeft hij veel werk in gestoken. Waardeoordelen over het moment en dergelijke doen er niet toe. Hij heeft de partij van nul naar negentien zetels gebracht en heeft ontzettend veel betekend voor de partij. Talentontwikkeling staat centraal binnen D66 en daar geeft hij nu ook ruimte aan. Ik vind het wel verrassend, maar dit soort dingen is aan iedereen zelf om te beslissen.”





Robin Verleisdonk, fractievoorzitter Eindhoven

In en rond de Brabanthallen waar het D66 bij elkaar kwam, gingen de geruchten over een vertrek al rond voordat Pechtold aan zijn afscheidsspeech begon, zegt Robin Verleisdonk. Volgens hem werd er al een beetje rekening gehouden met het opstappen van hun leider.

"Nee, treurnis overheerst niet echt. Het betoog van Pechtold was duidelijk en zijn verhaal was positief. Zijn vertrek verandert niets aan hoe wij bezig zijn. Het was de laatste tijd niet allemaal hosanna rond de partij, zeker wat betreft de discussie over de dividendbelasting. In dat opzicht is het goed dat D66 na twaalf jaar weer een nieuw gezicht krijgt."