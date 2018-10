Willem II gaat aanvallen tegen topploeg Feyenoord: 'Maar we moeten niet zo naïef zijn zonder bal'

TILBURG - Willem II ontvangt zondagmiddag met Feyenoord een topploeg uit de eredivisie. Vorig seizoen gingen de Tricolores in eigen huis hard onderuit, maar de ploeg die zondag aan de aftrap staat is niet te vergelijken met die van vorig seizoen.

Vorige week zondag ging Willem II onderuit tegen De Graafschap. Jullie eindigden de wedstrijd met negen man. Is er in aanloop naar het duel met Feyenoord nog gesproken over de wedstrijd in Doetinchem?

"Ja, er is nog wel over gesproken. Die rode kaarten kunnen natuurlijk niet. Het is zonde. Maar we begonnen ook gewoon niet goed aan de wedstrijd. Dat telt ook mee. Zondag moeten we dat tegen Feyenoord anders doen", geeft Elmo Lieftink aan. "Het was een week waarin we punten hadden moeten pakken. Dat hebben we te weinig gedaan. Dat weten we zelf ook, zondag moeten we gewoon punten pakken."

Trainer Adrie Koster wilde niet al te lang terugkijken. "In het begin van de week heb je je nabespreking. Dan haal je De Graafschap aan, maar je moet het zo snel mogelijk afsluiten. De focus moet je gewoon op Feyenoord richten."

Met Feyenoord tref je de nummer drie van de competitie, is er hoop op drie punten komende zondag tegen de Rotterdammers?

"We willen altijd punten pakken, altijd voor de winst spelen", zegt Lieftink. "Ook tegen Feyenoord. Ik verwacht een hele leuke en open wedstrijd. We willen allebei voetballen. Het gaat op en neer, denk ik. We gaan aanvallen. Maar misschien moeten we niet zo naïef zijn zonder bal. We moeten aan de bal gewoon durven voetballen, want we kunnen goed voetballen."

Koster is duidelijk over de mogelijkheden. "We beginnen weer op 0-0", zegt de oefenmeester met een knipoog. "We spelen tegen een topploeg. Misschien hebben we wat geleerd van andere topploegen waar we tegen gespeeld hebben. Als er niet meer in zit, kun je achteraf met een 0-0 tevreden zijn. Maar als er meer te halen is en je pakt niet de drie punten of een gelijkspel, valt het altijd tegen. Ook tegen Feyenoord."

Willem II mist twee spelers door een schorsing. Feyenoord kan wel beschikken over Robin van Persie, zijn rode kaart werd geseponeerd. Mooi dat hij speelt of juist jammer dat Feyenoord over hem kan beschikken?

"Misschien is het een beetje apart, maar er valt ook wat voor te zeggen dat hij vrijgesproken is", zegt Lieftink. "Het viel allemaal wel mee, het werd een beetje opgeblazen. Het is niet heel erg dat hij er zondag bij is. Het is mooi dat je je kunt meten met zulke jongens. Vorig jaar heb ik ook tegenover hem gestaan, het is een grootheid in Nederland en in het buitenland."

Koster is niet heel erg uitgesproken. "Elk elftal heeft te maken met schorsingen en blessures. Als de een niet speelt, brengen ze een ander in. Maar je weet wel dat hij specifieke kwaliteiten heeft. Dat heeft hij afgelopen week wel onderstreept. We kennen de kwaliteiten van Van Persie. Maar Feyenoord in zijn totaliteit is gewoon een topploeg."

De 1-5 nederlaag was in het slot van het seizoen. Maar bij beide clubs zijn veel veranderingen geweest. Kun je de ploegen vergelijken of is dit een compleet nieuwe periode en is alles nieuw?

"Het valt niet te vergelijken. Wij hebben een hele andere ploeg, spelen ook heel anders. Het is heel anders in vergelijking met vorig jaar. We voetballen aanvallender. Dat wil de trainer en dat willen wij ook. Dus dat is alleen maar fijn”, legt Lieftink uit.

Met een hoop nieuwelingen in de selectie was het wel even wennen, maar volgens Lieftink staat er inmiddels al een echt team. "Op trainingskamp leer je elkaar kennen. Je traint elke dag, week in week uit. Voor voetballers is het ook best makkelijk om te integreren, om aan elkaar te wennen. En het zijn allemaal fijne jongens die hard willen werken. Hopelijk zetten we de goede lijn samen door en pakken we punten tegen Feyenoord."