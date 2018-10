PSV speelt in eigen huis tegen VVV, boeken de Eindhovenaren de achtste competitiezege op rij? [LIVE]

EINDHOVEN - PSV heeft in de eredivisie nog een perfecte status. De eerste zeven wedstrijden werden allemaal gewonnen. Zaterdagavond wacht wedstrijd acht. Mark van Bommel moet het doen zonder Daniel Schwaab, die ontbreekt in de selectie. Trent Sainsbury is zijn vervanger in het hart van de defensie. Tussenstand: 0-0.

'12 Chris Kum weet dat hij vanaf nu met de handrem erop moet spelen. De verdediger van VVV gaat op de voet van Hirving Lozano staan. De Mexicaan blijft even op de grond liggen, ondertussen geeft scheidsrechter Siemen Mulder geel aan Kum.

'4 PSV zet in de beginfase meteen aan. Grote kansen levert dat nog niet op. Een snel doelpunt kan helpen tegen VVV, want de ploeg van trainer Maurice Steijn krijgt dit seizoen weinig treffers tegen. In de eerste zeven wedstrijden kreeg de ploeg uit Venlo slechts vijf treffers te verwerken.

'1 Er is afgetrapt in het Philips Stadion.





Het duel met VVV volgt na het Champions League-duel met Internazionale. In eigen huis ging PSV woensdagavond onderuit tegen de Italiaanse ploeg (1-2). Het was de tweede nederlaag in het Europese toernooi.

Een nederlaag in eigen land leed de ploeg van Van Bommel dit seizoen nog niet. Bij een zege is het de vierde keer dat de Eindhovenaren de eerste acht competitiewedstrijden winnend afsluiten. Eerder gebeurde dat in 1974/1975, 1987/1988 en 1999/2000.

Opstellingen:

Bij PSV ontbreekt Schwaab vanwege een blessure in de selectie. Bij tegenstander VVV staat zijn landgenoot Lars Unnerstall wel in de basis. De doelman, afgelopen zomer gekocht van VVV en meteen weer verhuurd aan de Limburgse club, staat onder de lat.