Bruidsmodezaak Koonings breidt uit en is met meer dan 4000 jurken één van de grootste ter wereld

Er hangen 4000 jurken in de rekken bij Koonings in Deurne

Het nieuwe pand van Koonings The Wedding Palace in Deurne

DEURNE - Steeds minder mensen trouwen. Maar als ze het doen, dan doen ze het ook goed. Reden voor bruidsmodezaak Koonings The Wedding Palace in Deurne om de winkel enorm uit te breiden.

Het gigantische witte pand doet met zijn fontein en pilaren Amerikaans aan. Met 11.000 vierkante meter is Koonings een van de grootste bruidsmodezaken ter wereld. En dat is bijzonder in een tijd dat trouwen niet zo populair is. Eigenaresse Ramona Poels: "Steeds minder mensen trouwen, maar mensen maken er wel steeds vaker een hele bijzondere dag van. Het mag veel kosten en over de top zijn."

Het draait bij Koonings niet meer alleen om de jurken. Poels: "Nee, het is meer dan alleen passen. We willen voor de bruidsparen iets unieks neerzetten. We hebben hier alles onder één dak. Er is een beautysalon, er wordt dansles gegeven en er is zelfs een theater waar iedere week bruidsmodeshows gegeven zullen worden. Het is eigenlijk een all-in-one-shop, een droom die uitkomt."

4000 jurken

Maar de meeste klanten komen toch vooral voor hun droomjurk. Zoals aanstaande bruid Sylvia van Honschoten. Zij komt helemaal vanuit Dordrecht naar Deurne om haar jurk te kopen. Met drie jurken verdwijnt ze in het pashok. Al snel showt ze de eerste aan haar familie en vriendinnen. Maar helemaal tevreden is ze nog niet. "Dit wordt hem niet. Ik mis bandjes op de schouders en ik vind de rug te saai."

Met meer dan 4000 jurken in de rekken is er in ieder geval veel keuze. Poels: "Er is voor elk wat wils. We hebben jurken vanaf 500 euro ongeveer tot hoe gek je het zelf wil maken." Zoals bijvoorbeeld deze:

Na nog wat jurken passen vond uiteindelijk ook Sylvia haar droomjurk. "Ja, ik denk het wel. Maar die laat ik nog niet zien!"