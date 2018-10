World Grand Prix: pakt Michael van Gerwen weer een grote prijs?

DUBLIN - Michael van Gerwen kan zaterdagavond weer een grote prijs pakken. De topdarter staat in de finale van de World Grand Prix tegenover Peter Wright. Tussenstand: 1-0 in sets voor Van Gerwen.

Eerste set: 1-0

Wright begon matig aan de eerste set, met een nul-score in zijn eerste beurt. Uiteindelijk won hij de eerste leg door een maximale score en een 170-score te gooien. Van Gerwen kwam zo op achterstand, na een gelijkmakende beurt kwam Van Gerwen weer op achterstand. Toch won hij de eerste set. MvG eindigde de eerste set met een fraaie 110-finish





Van Gerwen is tevreden over zijn prestaties in Dublin tot de finale, maar hij waakt hij voor een echt tevreden gevoel. "Natuurlijk ben ik tot zover tevreden, maar ik ben hier met één doel en dat is het toernooi winnen. Het maakt niet uit wat ik gooi, als ik die beker uiteindelijk maar omhoog hou", zei Mighty Mike tegenover RTL 7.

Van Gerwen won de World Grand Prix, het toernooi waarbij met een dubbel begonnen én geëindigd moet worden, in 2012, 2014 en 2016.