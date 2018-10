Ranomi blijft goud delven en is ook de snelste op de 100 meter

BOEDAPEST - Ranomi Kromowidjojo heeft bij wereldbekerwedstrijden in Boedapest haar derde individuele gouden medaille behaald. De zwemster van PSV was zaterdag de rapste op de 100 meter vrije slag. Kromowidjojo had 51,01 seconden nodig voor haar race. De Zweedse Sarah Sjöström eindigde in 51,22 als tweede, voor Femke Heemskerk (51,74).

Eerder eindigde Kromowidjojo als eerste op de 50 meter vrije slag en de 50 meter vlinderslag. Sjöström moest ook op die twee afstanden met zilver genoegen nemen.

"Ik wilde echt graag ook de 100 vrij winnen en voelde me supersterk. Ik had een goede race, lag bij de start al voor, maar kon de laatste 25 meter nog versnellen", keek Kromowidjojo terug op haar race. "Ik ben erg blij met deze tijd. Ook qua opbouw heb ik sterk kunnen zwemmen."

Ook op de 4 x 50 meter gemengde estafette etaleerde Kromowidjojo haar grote vorm. Samen met Heemskerk, Puts en Kamminga klokte ze 1.38,68. Daarmee was er opnieuw goud voor haar en haar teamgenoten. Het zilver was voor de Verenigde Staten (1.38,92) en het brons ging naar Rusland.