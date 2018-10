Supertoll! Tilburg viert uitbundig Oktoberfest [FOTO'S]

TILBURG - De o zit weer in de maand, tijd voor het Oktoberfest! In de Koepelhal op de Spoorzone in Tilburg vierden duizenden Schlagerliefhebbers dit weekend een Duits getint feestje, gehuld in lederhosen en dirndljurk. De sfeer was opperbest. 'Ich bin wie duhuuu!'

Het feest is min of meer een kopie van het wereldberoemde Oktoberfest in het Duitse München. Oktoberfeesten worden steeds populairder in Brabant. Tilburg heeft dit jaar de achtste editie en is met ruim tweeduizend bezoekers een van de grootste in Nederland. Maar ook in onder andere Den Bosch, Aarle-Rixtel, Boxtel, Roosendaal, Dongen en Bakel is het inhaken en meedeinen met een grote pul bier.



Onze fotografe stortte zich ook in het feestgedruis bij het Oktoberfest in Tilburg. De fotoserie bekijk je hier.





De feestvierders staan aan lange tafels en het bier wordt uit literglazen gedronken. En dat gaat best hard. Velen zijn rond halfnegen 's avonds al een tikkeltje tipsy. Eigenlijk is het vergelijkbaar met carnaval, maar dan met Tiroler hoedjes in plaats van confetti.