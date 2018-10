Vechtende Michael van Gerwen heel blij: 'Kan iedereen weer schrijven hoe goed ik ben'

DUBLIN - Michael van Gerwen schreef zaterdagavond de World Grand Prix op zijn naam. De finale tegen Peter Wright werd met 5-2 gewonnen. Een goede finale was het niet, maar daar heeft Mighty Mike eigenlijk geen boodschap aan. "Als je maar wint", zei de nummer één van de wereld.

Met een grote glimlach op het gezicht toonde Van Gerwen de 'vaas' die hij had gekregen voor het winnen van de World Grand Prix. "Het had heel anders kunnen lopen", zei de darter uit Vlijmen voor de camera van RTL7. "Ik haal mijn eigen niveau niet. Maar ik bleef vechten. Mijn vechtersmentaliteit was de baas. En dat is ook wel eens lekker. Normaal verloor ik deze wedstrijden op dit moment, maar ik heb goede dingen laten zien."

"Ik ben hier echt heel blij mee, geloof me maar", vervolgde Van Gerwen. Het was na 2012, 2014 en 2016 de vierde eindzege in de World Grand Prix. "De vierde keer, ja. Ik denk dat ik een heel goed toernooi heb gespeeld. Al was de finale niet super."

'Op hun hoede'

Van Gerwen heeft wel eens betere fases in zijn carrière gehad. Daarom is deze toernooiwinst misschien nog wel lekkerder voor hem. "Natuurlijk wil je beter en wil je iets extra's laten zien. Maar wat niet lukt, lukt niet. Als je maar wint."

De eerste vier sets waren niet goed, geeft Van Gerwen ook toe. Maar toen hij de vijfde set met een 101-finish pakte wist hij eigenlijk al dat hij het toernooi ging winnen. "Dat was hét moment. Ik deed hem zoveel pijn, daarna was ik door. Nu kan iedereen weer schrijven hoe goed ik ben." En dat komt goed uit, nu het WK langzaamaan weer dichterbij komt. De concurrentie heeft gezien dat Van Gerwen nog altijd goed is. "Ik denk dat ze allemaal op hun hoede zijn, geloof me nou."