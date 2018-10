Fraaie inhaalrace Jeffrey Herlings en zege van Glenn Coldenhoff brengen Nederland winst

BUCHANAN - Nederland heeft zaterdag een visitekaartje afgegeven tijdens de Motocross of Nations. Jeffrey Herlings werd derde in zijn race in de MXGP-klasse, terwijl Glenn Coldenhoff in de Open-klasse de winst boekte. Met die twee resultaten werd Nederland eerste van de kwalificatiedag.

Bij de Motocross of Nations gaat het minder om individuele prestaties, maar meer om de teamprestaties. Het best presterende landenteam is kampioen. Het Nederlandse team bestaat uit de Brabanders Jeffrey Herlings en Glenn Coldenhoff. Calvin Vlaanderen is de derde coureur. Er zijn drie verschillende klassen: MXGP, MX2 en de Open-klasse. Op zondag rijden er altijd twee klassen door elkaar, dan staan er altijd twee coureurs van een land aan de start. Tijdens de kwalficaties werd er per klasse gereden.

Inhaalrace

Jeffrey Herlings kwam als eerste in actie. De wereldkampioen in de MXGP-klasse ging in de eerste bocht echter onderuit, moest naar de pitstraat en kon daardoor achteraan beginnen. Na een geweldige inhaalrace eindigde hij uiteindelijk als derde.



Vlaanderen moest ook een inhaalrace rijden. Vanuit de achterhoede reed hij naar een twaalfde plaats.

Winst Coldenhoff

Het slechtste resultaat van de dag mag geschrapt worden, dus wist Coldenhoff dat hij bij een echt goed resultaat goede zaken kon doen voor Nederland. De coureur, tijdens het seizoen ook actief in de MXGP-klasse, kwam met wat geluk aan kop. Op de eerste positie rijdend maakte Coldenhoff indruk, hij gaf zijn eerste positie niet meer uit handen.







Met de winst en de derde plaats van Herlings werd Nederland het beste land van de kwalificatie, daarmee is het zeker van de A-finale. De beste negentien landen van de kwalificatie zijn zeker van die race. De overige landen rijden zonder eerst nog een B-finale, alleen de winnaar sluit later aan bij de A-finale. Zondag rijden eerst MXGP- en MX2-coureurs samen. In de tweede wedstrijd komen de MX2- en Open-rijders in actie. De slotwedstrijd is met de MXGP- en de Open-motorcrossers het klapstuk van de dag.