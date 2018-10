Brandende vrachtwagen 'tjokvol drugsafval' ontdekt in Eindhoven, twaalf appartementen ontruimd

EINDHOVEN - In de Offenbachlaan in Eindhoven stond zondagochtend rond kwart over zes een kleine vrachtwagen 'tjokvol drugsafval' in lichterlaaie.

Zaterdagavond werd in de Offenbachlaan ook al een vrachtwagen met drugsafval ontdekt. Die stond niet in brand, maar uit dat bakwagentje lekten chemicaliën.

Die vrachtwagen stond op bijna dezelfde plaats als de truck die zondagochtend uitgebrand werd ontdekt.

Verband

De brandweer heeft het vuur geblust. Of beide zaken in dezelfde straat met elkaar verband houden, wordt onderzocht.

Vanwege de brand zijn twaalf appartementen in de Offenbachlaan ontruimd. Tijdelijke opvang voor deze twintig mensen wordt geregeld.