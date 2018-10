Kijk LIVE mee hoe duizenden zich in het zweet rennen tijdens de Singelloop Breda

BREDA - Besmet met het hardloopvirus trekken duizenden amateuratleten zondag de sportschoenen aan voor diverse afstanden door Breda tijdens de Singelloop. Omroep Brabant is erbij en laat de prestaties van de fanatiekelingen zien via een livestream op app, web en via Facebook.

Naast de halve marathon door het historisch centrum en langs de singels, zijn er verschillende afstanden waar jong en oud zijn beste beentje voorzet. Zo kan de vijf of tien kilometer worden gelopen en is er een familieloop waar kinderen (met een ouder of alleen) 1,8 of 3,8 kilometer kunnen afleggen.

Hier is de uitzending live te volgen:



De uitzending is ook op Facebook te volgen. Een samenvatting van deze sportieve dag is om 18.45 op Omroep Brabant tv te zien.