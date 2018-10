'Welke idioten doen zoiets?', burgemeester geschokt over brandende truck vol chemicaliën in woonwijk

EINDHOVEN - "Dit is schandalig!" De Eindhovense burgemeester John Jorritsma heeft geen goed woord over voor de mensen die zaterdagnacht een busje met drugsafval in brand staken bij een appartementencomplex in de Offenbachlaan. "Dit had een explosie kunnen veroorzaken!"

"Zaterdagavond stond hier vlakbij ook al zo'n busje met chemicaliën, waarvan de stoffen in het riool lekten. Vreselijk...", verzucht Jorritsma. Waarom in een paar uur tijd twee busjes vol chemicaliën in dezelfde buurt gedumpt werden - en er een in brand werd gestoken - is de burgemeester onduidelijk. "Dit is levensgevaarlijk. Synthetische drugsafvalstoffen - het gaat om aceton, allerlei soorten zoutzuren en dergelijke - kunnen exploderen met die hitte. De troep verdwijnt in de grond, maar ook de dampen zijn gevaarlijk. Daarom houdt de brandweer alles nat."

'Het is dweilen met de kraan open'

Jorritsma benadrukt dat 'dit heel anders had kunnen aflopen.' "De brandende vrachtwagen vol chemicaliën had een explosie kunnen veroorzaken, tegen een gevel! Ik weet niet wat voor idioten zoiets doen. Hun wagen daar parkeren, vlak tegen een gevel en hem dan in brand steken." Hij spreekt van nietsontziende daders. "Ze hebben geen benul wat ze hun medemens aandoen."

Jorritsma - die zondagochtend direct contact had met de minister - benadrukt dat hij de strijd wil aangaan met mensen die dit doen. "Dat is dagelijks werk en dat is ook het frustrerende. Het is dweilen met de kraan open. Daar maak ik me ernstig zorgen over."