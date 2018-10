'Het lijkt wel een maffiabuurt', buurtbewoners geschrokken van brandende bus vol drugsafval

EINDHOVEN - "Dit was even schrikken, het had ook kunnen anders aflopen." Bewoners van de Eindhovense Offenbachlaan moeten even bijkomen van wat er zaterdagnacht in hun buurt gebeurde. Vlak bij een appartementencomplex stond een bestelbus vol drugsafval in brand. Vanwege de metershoge vlammen en de giftige dampen die vrijkwamen, werd het gebouw ontruimd. "Hier wonen gezinnen met kinderen!"

"Ik was aan het slapen, toen ik wakker werd van de sirenes", vertelt een meisje. "Ik hoorde dat papa naar beneden rende, ik hoorde mensen schreeuwen... Toen ik bij het raam ging kijken wat er aan de hand was, zag ik dat de brand alleen maar erger werd. Het leek net een maffiabuurt... Dit is toch niet normaal? Dit is een rustige straat, hier gebeurt bijna niks. En dan dit!"

Vieze lucht

Een man werd 's nachts uit bed geschreeuwd door zijn vriendin. "Toen we naar buiten gingen, zag ik daar de bus in brand staan. Toen dachten we al dat het een 'drugsbusje' zou zijn. Vanwege de vieze lucht die er hing, zijn we snel weer naar binnen gegaan."





Hij is ontzettend geschrokken. "In deze woonwijk wonen gezinnen met kinderen. Ik zou zeggen: doe dit op een lege parkeerplaats. Dit is veel te gevaarlijk, ik heb hier geen woorden voor."

Net opgestaan

Een vrouw was net opgestaan toen het vuur uitbrak. "Mijn zoontje was namelijk vroeg wakker. We zaten net in de woonkamer toen ik een klap hoorde. Ik dacht in eerste instantie dat het vuurwerk was. Toen ik keek, zag ik de vlammen en zijn we snel naar buiten gegaan. Het was wel even schrikken, dit kan ook anders aflopen", beseft ze. "Nu gaan we naar de opvang. We worden gebeld als we terug naar huis mogen. Het huis moet vanwege de giftige dampen eerst gelucht worden."