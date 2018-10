Onderzoeker heeft na Stint ook zorgen over scootmobiel: 'Dezelfde rampzalige constructie'

EINDHOVEN - Onderzoeker en werktuigbouwkundige Peter Coppes maakt zich zorgen over de veiligheid van scootmobiels. Na het dodelijk ongeval met een Stint in Oss richt hij zich nu op de veiligheid van de elektrische scooters die vaak door ouderen worden gebruikt. Dat zegt hij in de talkshow KRAAK.

Coppes wist naar eigen zeggen al voor het ongeluk in Oss dat er iets mis is met de Stint. Hij kwam er toevallig een tegen en ging er, zoals hij wel vaker doet vanuit zijn beroep als onderzoeker, direct onder liggen.

Structureel fout

"Ik zag in één oogopslag: dit klopt niet. Dit is niet veilig." Coppens heeft geen goed woord over voor het ontwerp van de Stint: "Het concept van het wagentje is gewoon niet veilig. De structuur van het ding is structureel fout." Hij doelt dan onder meer op de remmethode en de elektrotechniek.

Coppens betreurt het dat hij zijn zorgen destijds niet gedeeld heeft. "Ik had misschien eerder aan de bel moeten trekken."

Tientallen mails over scootmobiel

Een van de kenmerken van de Stint waar vraagtekens bij worden gezet is het remsysteem. De plastic bakfiets remt wanneer de bestuurder de handvaten los laat. Scootmobiels werken met datzelfde systeem.

"Het is dezelfde rampzalige constructie", zegt Coppes, die meldt dat hij tientallen mails heeft gekregen van mensen die zich zorgen maken over de scootmobiel.

Rechtzaak

Ook heeft de werktuigbouwkundige contact gehad met een advocaat. Die verdedigde de nabestaanden van een dodelijk ongeval waar een scootmobiel bij betrokken was. In de rechtszaal zou het gevaar van de scootmobiel niet voldoende duidelijk zijn.

