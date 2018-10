Reusachtige optocht trekt veel bekijks in Goirle

GOIRLE - Een reuzenoptocht trok zondagmiddag door de straten van Goirle. Het unieke schouwspel met metershoge reuzen werd dit jaar voor de eerste keer gehouden. Honderen mensen langs de kant zagen de stoet van kleurrijke reuzen, reuzinnen en muziekgroepen aan zich voorbij trekken.

32 reuzen uit Brabant, Limburg en België liepen mee in de stoet. Ze waren te gast bij de Goirlese reuzin Johanna Abcovia en de Rielse reus Toon mee ’t Vèèreke. Beiden liepen dan ook trots voorop in de optocht. De reuzentraditie is ontstaan in de middeleeuwen in Spanje. De reuzen hebben vaak spullen bij zich die iets vertellen over de achtergrond van de plaats waar ze vandaan komen.

Het publiek genoot van de reuzen en het weer. "Het is mooi om te zien waar de poppen vandaan komen. De reuzen vertellen zo allemaal een eigen verhaal", aldus een enthousiaste Goirlese tussen het publiek. Haar man valt haar bij: "Ik heb het weleens op tv gezien maar in het echt is het nog indrukwekkender. Zeker voor herhaling vatbaar!"

Burenreuzen

De naam van de Goirlese Johanna Abcovia verwijst naar de naam van de eerste parochiekerk, Johannes de Doper. Abcoven is de naam van het buurtschap bij Goirle. Reus Toon mee 't Vèèreke uit Riel is vernoemd naar de Heilige Antonius, beschermheilige van de boeren. Het varken staat voor de 'losbandige reputatie' van de mannen uit het dorp. Onder deelnemende reuzen waren ook Fraans Krèùk uit Tilburg en d'n Udenhoutse Broeder.

Plaatsen zoals Bergen op Zoom en Tilburg kennen al langer een traditie van reuzenoptochten. Het is de bedoeling dat ook in Goirle de reuzenoptocht om de vijf jaar gehouden gaat worden.