De gouden (biljart)ballen van Dick Jaspers: voor de vierde keer wereldkampioen driebanden!

SINT WILLEBRORD - De 53-jarige Jaspers uit Sint Willebrord wist zaterdag in de finale van de WK driebanden in Cairo de Fransman Jérémy Bury te verslaan. Maar het was zeker geen kat in het bakkie voor de kersverse wereldkampioen.

De biljartstrijd in de Egyptische hoofdstad ging gelijk op. Nadat de finalisten in 21 beurten alle twee 40 caramboles hadden gemaakt, moest er een verlenging aan de pas komen om de nieuwe wereldkampioen aan te kunnen wijzen. Toen Bury twee punten maakte en Jaspers drie was de zaak beklonken en het goud binnen. En mocht Jaspers zich de opvolger van de Belg Frédéric Caudron noemen die vorig jaar in het Boliviaanse Santa Cruz de la Sierra het goud veroverde. "Maar het was inderdaad geen kat in het bakkie. Het biljarten kent inmiddels een heel sterk speelveld en er wordt op een zeer hoog niveau gespeeld. Dus al is het voor de vierde keer, ik ben erg blij met deze titel."

Sterke zenuwen en rust

Jaspers haalde in 2000 zijn eerste wereldtitel en vervolgens nog een keer in 2004 en 2011. Vier keer wereldkampioen worden is geen sinecure. Wat is het geheim van zijn succes? "Sterke zenuwen. Dat is echt ontzettend belangrijk. Geconcentreerd en gefocust blijven. Op tijd je rust nemen. En sleutelen. Aan je techniek, je visie, je aanpak. Maar misschien zijn passie en gedrevenheid nog belangrijker. Want ik heb dan wel van mijn hobby mijn beroep kunnen maken, maar daar staat veel tegenover. Zoals veel van huis zijn bijvoorbeeld."

Tja, als je hoort hoe het schema van Jaspers er de komende tijd uitziet, lijkt er inderdaad weinig tijd over te blijven voor het gezinsleven. "Ik vertrek over een paar weken naar Bretagne voor de wereldbeker, reis daarna naar Korea en vervolgens staat Zwitserland op de agenda. Ik geniet zeker van dit succes, maar wil de spaarzame vrije tijd die heb het liefst doorbrengen met mijn gezin. Feesten is niet zo mijn ding, daarvoor ben ik denk ik ook te ingetogen."

Trotse gemeente en burgemeester

Ook al is Dick Jaspers geen feestbeest, in zijn woonplaats Sint Willebrord laten ze zijn wereldtitel echt niet ongemerkt voorbijgaan. Burgemeester van Rucphen, waar Sint Willebrord onder valt, Marjolein van der Meer Mohr: "Dick heeft een geweldige prestatie geleverd en ik ben super trots op hem. Ik heb hem al telefonisch gefeliciteerd, maar we gaan zeker nog wat voor hem organiseren. Hoe en wat precies bepalen we de komende dagen." Toch een feestje dus voor de ingetogen wereldkampioen!