'Puntje voelt als winst', Willem II ondanks weer een VAR-moment blij met 1-1 tegen Feyenoord

TILBURG - Sinds de invoering van de VAR heeft Willem II er al vaak mee te maken gekregen. Zondagmiddag was het ook weer raak. Feyenoord kreeg een strafschop op basis van videobeelden. Na een nieuwe tegenslag toonde de Tricolores veerkracht en sleepten ze nog een punt uit het vuur tegen de Rotterdammers.

Goed was het niet in Tilburg. Het tempo was niet hoog en beide ploegen waren slordig, zeker in de eerste helft. Na de rust zette Willem II steeds meer aan, maar het doelpunt viel aan de andere kant. Kevin Blom werd door de videoscheidsrechter geadviseerd even te kijken naar een situatie in het strafschopgebied. Na het zien van de beelden was de arbiter zeker van zijn zaak: strafschop voor Feyenoord.

Koster baalde flink van dat moment, Steven Berghuis schoot raak vanuit de strafschop. “We komen achter met een VAR-moment. We geven dat regelmatig aan bij besprekingen, geen mensen vasthouden in de zestien. En dan zie je het toch gebeuren. Daar baal je dan van.”

'Veel van dit soort momenten'

Het was Thomas Meissner die de strafschop veroorzaakte. Hij hield Jan-Arie van der Heijden vast. “Toen ik de scheidsrechter het gebaar zag maken dacht ik al dat het wel eens een strafschop kon worden. Maar volgens mij zijn er heel veel van dit soort momenten in een wedstrijd. Het is fifty-fifty. Feyenoord krijgt hem nu mee, wij op zo’n moment niet.”

Uiteindelijk kan de Duitser wel tevreden zijn bij zijn comeback, want na een lange afwezigheid stond hij weer in de basis. “Zo’n penaltymoment mag niet. Dat moet niet nog een keer gebeuren. Maar uiteindelijk mag je tevreden zijn met de wedstrijd en het resultaat.”

“Tsja, de VAR hè… Toen hij het seintje gaf dacht ik: asjeblieft niet. Maar helaas was het wel zo”, vult Damil Dankerlui zag echter ook dat de koppies daarna niet gingen hangen bij de Willem II-selectie. “Dat is zeker een compliment waard. We zeiden het ook tegen elkaar: blijven doorzetten. En hij valt, daar gaat het om.”

'Publiek geeft boost'

Het verschil met de afgelopen weken was duidelijk te zien. In de laatste duels met Fortuna Sittard en De Graafschap werd er meer verwacht, maar kwam het er niet zo goed uit. Waarom nu wel tegen Feyenoord? “Het mag misschien niet zo zijn, maar het heeft ook met het thuispubliek te maken. Het publiek staat er voor ons, elke wedstrijd. Dat geeft echt een boost.”

De volgende wedstrijd is uit, in Breda. Met de steun van een vol uitvak. “We gaan de rustperiode zo goed mogelijk gebruiken. Met de wedstrijden die we hebben gehad, vandaag was ook best zwaar, komt het goed uit. En wanneer de rustperiode over is, moeten we er staan en honderd procent drie punten pakken.”

Winst

Dankerlui, die na vele wedstrijden als rechtsback even moest wennen aan de linkerkant, is blij met het punt. “Dit punt mogen we zeker vieren. Volgende keer moet het nog scherper vanaf de eerste minuut. Maar we hebben het goed opgepakt. Zeker proficiat naar het team. Dit puntje voelt als winst.”



Ook Koster is tevreden met een punt tegen Feyenoord, zeker omdat zijn ploeg nog terugkwam van een achterstand. “We hebben karakter getoond. We zijn alles of niets gaan spelen, dat is gelukkig beloond. Ik moet mijn ploeg een compliment geven. En achteraf gezien ben ik blij met een punt.”