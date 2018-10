Virgil van Dijk met de schrik vrij in Engelse topper tussen Liverpool en Manchester City

LIVERPOOL - De kraker in de Premier League tussen Liverpool en Manchester City eindigde zondagmiddag in een teleurstellend saaie 0-0. De hoogstwaarschijnlijk enige speler die met een goed gevoel de kleedkamer opzocht, is een Brabander.

Virgil van Dijk, aanvoerder en steunpilaar van de Reds, werkte namelijk vijf minuten voor tijd (en volkomen onnodig) City-speler Leory Sané tegen het gras. De Bredanaar werd daarvoor bestraft met een penalty, die tot gelijk van het Liverpool-kamp huizenhoog werd overgeschoten door Riyad Mahrez.

Door het doelpuntloze gelijkspel op Anfield staan er na acht speelronden drie ongeslagen ploegen gedeeld bovenaan in de Premier League. City, Liverpool en Chelsea zijn in de Engelse competitie nog ongeslagen en staan op twintig punten.