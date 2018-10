Jeffrey Herlings wint eerste race Grand Prix of Nations

BUCHANAN - Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft zondag ook zijn slag geslagen in de Grand Prix of Nations. De wereldkampioen MXGP uit Oploo was in de eerste race (MXGP + MX2) zoals altijd een klasse beter dan de rest.

Herlings kwam op het RedBud MX circuit in het Amerikaanse Michigan als koploper de eerste bocht door, maar vergaloppeerde zich even en moest in de achtervolging. Geluk bij een ongeluk was dat de Italiaan Antonio Cairoli pas echt onderuit ging en verdoemd was tot een inhaalrace.

Jorge Prado, een MX2-coureur uitkomend voor Spanje, reed ineens op kop en kon daar zelfs nog enige tijd van genieten voordat de Brabantse Bullet het welletjes vond, de kop pakte en die niet meer afstond.

"Ik maakte een klein foutje en moest in de achtervolging Het parcours was lastig vanwege alle regen die is gevallen, maar ik heb m'n race gewonnen en dat is alles wat telt", zei Herlings na afloop.

Races

Later op de avond volgen nog twee races; Race 2 is voor de MX2 en Open-klasse en in Race 3 rijden MXGP en Open-coureurs. Van de drie races mag aan het eind één resultaat worden geschrapt. Naast Herlings rijden ook Glenn Coldenhoff (uit Heesch) en Calvin Vlaanderen voor Nederland.