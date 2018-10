Trots en dankbaar: Omroep Brabant rent 2368 euro bij elkaar tijdens Singelloop voor Make-A-Wish

BREDA - Tijdens de Singelloop in Breda heeft het team van Omroep Brabant 2368 euro bij elkaar gerend voor Make-A-Wish. Dit goede doel laat wensen in vervulling gaan voor zeer zieke kinderen. Door sponsoring werd geld bij elkaar gerend door het tien man sterke team. In totaal liepen er zondag in Breda 218 renners - onder andere van supermarktketen Jumbo en Aldi - voor Make-A-Wish. Samen zorgden zij voor het eindbedrag van 35.000 euro.

Wat Make-A-Wish precies doet blijkt goed uit onderstaand filmpje van Bart van Hooff uit Etten-Leur. Zijn wens was een keer op survival te gaan. Make-A-Wish maakte het mogelijk, zodat Bart de dag van zijn leven had, zonder aan zijn ziekte te denken.

Het loopteam van Omroep Brabant is een initiatief van economieredacteur Raoul Cartens. "Ik ben ontzettend trots en dankbaar dat wij samen met vele sponsors dit bedrag bij elkaar hebben gezweet. Samen met mijn collega's Lieke Flipsen, Marrie Meeuwsen, Edwin Vossen, Tim Hanekamp en Nicole Melchers hebben wij ons beste beentje voorgezet. Dat Efteling-directeur Fons Jurgens, Eindhoven Airport-directeur Joost Meijs en wethouder Rolph Dolfs van Gilze en Rijen met ons mee renden, was helemaal super. En daarnaast ben ik supertrots op Laura uit Breda, die voor Make-A-Wish de eerste hardloopwedstrijd van haar leven liep."