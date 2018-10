Ze waren er bijna: suikerbieten halen de Suiker Unie in Dinteloord net niet

STAMPERSGAT - Zondagavond is op de N268, op de rotonde aan de Dinteloordseweg bij Stampersgat een vrachtwagen vol met suikerbieten gekanteld. Volgens een getuige is de chauffeur van de vrachtwagen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde zondagavond rond 22.00 uur. Waarom de vrachtwagen is gaan kantelen is onduidelijk. De rotonde lag na het ongeval bezaaid met suikerbieten. Die waren bedoeld voor de Suiker Unie in Dinteloord, maar hebben hun eindbestemming dus niet gehaald.

Volgens een getuige is de chauffeur van de vrachtwagen met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht en was ook de brandweer ter plaatse omdat de vrachtwagen olie lekte. Dit lek zou inmiddels zijn opgelost. De politie was aanwezig om de weg af te sluiten voor het verkeer.