Problemen op de A58 en de A2 na ongelukken

ROSMALEN - Verkeer op de A58 naar Eindhoven moet maandagochtend rekening houden met een flinke file. Na een ongeluk werd de linkerrijstrook afgesloten bij Moergestel.

Er stond rond halfacht zo'n negen kilometer file. Dit is goed voor meer dan een half uur vertraging. De ANWB raadde aan om vanaf Breda om te rijden via Oosterhout en Den Bosch over de A27, de A59 en de A2. Rond tien voor acht werd de afgesloten rijstrook weer vrijgegeven en nam de vertraging af tot zo'n twintig minuten. Toch stond er rond tien voor negen nog zo'n elf kilometer file.

A2

Ook op de A2 naar het noorden moest het verkeer maandagochtend rekening houden met een flinke file. Rond halfzeven gebeurde een ongeluk bij Rosmalen. Daar werden twee rijstroken afgesloten.

Vanwege de afsluiting van de rijstroken ontstond een file van vijf kilometer, goed voor een half uur vertraging. Rond halfnegen waren die problemen verleden tijd.