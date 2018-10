Grote drugsactie: 70 agenten vallen woningen in centrum Helmond binnen

HELMOND - De politie deed maandagochtend vroeg verschillende invallen in woningen in het centrum in Helmond, vanwege een grote drugsactie. Er zijn zeven verdachten aangehouden. Bijna zeventig agenten werken mee aan de actie.

“Alles is erop gericht dat we een drugsnetwerk gaan ontmantelen dat bestaat uit dealers en leveranciers in Helmond. Eerder deze maand hebben we al verschillende straatdealers in beeld gekregen en nu gaat het echt om verdenkingen rond de leveranciers”, zegt Els Reijnders, woordvoerder van de politie.

De politie zegt dat ze klaar zijn met de invallen, maar dat het doorzoeken van alle woningen nog uren in beslag gaat nemen. De invallen vonden onder andere plaats in de Wattstraat, Dasstraat en de Van Hoofstraat.

Speurhonden

Bij de actie worden speurhonden ingezet die gespecialiseerd zijn in het opsporen van drugs en geld.

Eerder dealers aangehouden

De actiedag van maandag maakt deel uit van een reeks onderzoeken naar drugshandel en overlast in het centrum van Helmond. De politie doet dat omdat ze verschillende meldingen van overlast en signalen van wijkagenten kreeg de afgelopen tijd.