Maisveld wordt geoogst, maar eerst nog even controleren of er geen Albanezen verstopt zitten

ZEVENBERGSCHEN HOEK - De mais op het veld rond parkeerplaats Streepland langs de snelweg A16 bij Zevenbergschen Hoek wordt geoogst. Het was de favoriete plek van Albanezen en andere vluchtelingen om zich te verstoppen om later illegaal in een vrachtwagen mee te liften naar Engeland. Een politiehelikopter vloog maandagmorgen over het veld om te controleren of er niemand meer verstopt zit.

Afgelopen vrijdag werden er vier Albanezen uit het veld gehaald en opgepakt. Tijdens een controleronde zaterdagnacht werden er nog eens vier Albanezen gespot. Maandagmorgen vonden onze verslaggever Tonnie Vossen en Jan Zeeven-Roeland van handhaving een paar gympies in het veld. Maar nu de mais is geoogst kan niemand zich er meer in verstoppen.

Handhaver Jan is blij dat het veld gemaaid is. "Het is niet mijn grootste hobby om hier dagelijks rond te lopen. Ik heb er bijna een dagtaak aan. Ik kom eigenlijk niet meer aan mijn eigen werk toe." Volgens hem zijn het vooral mannen tussen de zestien en dertig jaar. "Ze proberen via Moerdijk in een vrachtwagen te komen op weg naar Engeland."

Achterblijver

Voordat de hakselaar het veld over ging, controleert de politie met een helikopter of er geen achterblijvers meer in het veld zijn. "Ze willen natuurlijk voorkomen dat er slachtoffers vallen", vertelt verslaggever Tonnie Vossen in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant. "Het hele gebied is gescand en daarop zijn geen warmtebronnen aangetroffen. Het gebied is veilig", geeft Jan aan.

Politiesein

Uiteindelijk kregen de handhavers het sein van de politie dat het veilig is. De hakselaar zal waarschijnlijk nog de hele dag bezig zijn om de mais van het veld te halen.

Bosgebied

Burgemeester Jac Klijs vertelde vrijdag tegen Omroep Brabant dat hij het rond parkeerplaats Streepland overzichtelijk wil maken door ook een bosgebied te kappen.