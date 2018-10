Energiezuinige houten Finch-huisjes gaan niet door, want ze zijn alweer achterhaald

STEENBERGEN - Woningcorporatie Stadlander stopt met de ontwikkeling van zogenaamde Finch-woningen. De duurzame houten huisjes zouden in de wijk Buiten de Veste komen, maar zijn inmiddels achterhaald.

De woonunits zijn zeer energiezuinig en bevatten een eigen keuken en badkamer. Ze zouden voor maximaal twintig jaar worden geplaatst om tegen een lage prijs verhuurd te worden aan alleenstaande jonge huurders. Maximaal een derde deel van het aanbod wilde de woningcorporatie ook gebruiken voor de huisvesting van statushouders en tweepersoons huishoudens.

Vraag gedaald

Stadlander en de gemeente Steenbergen maakten in 2015 de eerste plannen voor de twintig semi-permanente huurwoningen. Destijds was er veel vraag naar de woonunits. Dat had te maken met de plicht om statushouders te huisvesten en de vraag naar sociale huurwoningen. Dat is nu niet meer zo. De woningcorporatie gaat zich nu richten op het energiezuinig en CO2-neutraal maken van haar huurhuizen.