Honderden Ossenaren kijken in Stadion Top Oss mee met samenkomst: 'Het was nog nooit zo stil hier'

OSS - Oss staat maandag volledig in het teken van de samenkomst waarin stil wordt gestaan bij het spoordrama. In Theater De Lievekamp komen familie en direct betrokkenen samen. Inwoners van Oss kunnen de bijeenkomst via grote schermen in het stadion van TOP Oss volgen.













In het theater staat de regenboog centraal. De aanwezigen hebben allemaal een glowstick gekregen en maken daarmee met zijn allen één grote regenboog tijdens de ceremonie. De eerste kleur is rood.

In het stadion wordt ademloos gekeken naar de samenkomst.





Rond half vier komen de eerste mensen binnen in Theater De Lievekamp. Onder andere commissaris van de Koning Wim van de Donk is al aanwezig, hij wordt verwelkomd door burgemeester Wobine Buijs van Oss. Ook ministers Cora van Nieuwenhuizen en Arie Slob zijn naar Oss gekomen.





Ook het stadion van TOP Oss verwelkomt de eerste mensen die de samenkomst live willen volgen.

Eerder op de dag werden bij basisschool De Korenaer ballonnen opgelaten door leraren van de school. Ook werd de Nederlandse vlag gestreken door leerlingen.