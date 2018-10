Middelbare scholier Rick van Unnik held van Taxandria na stoppen van cruciale penalty

OISTERWIJK - De wedstrijd tussen Taxandria en VV Nieuwkuijk in de derde klasse (2-1) kende zondag een opvallende uitblinker: keeper Rick van Unnik. De pas 16-jarige B-junior van Taxandria eiste een hoofdrol voor zich op door vlak voor tijd een penalty te stoppen. Deel 5 in de reeks 'Stelletje amateurs' over bizarre, hilarische of heroïsche gebeurtenissen in het amateurvoetbal.

De welkome redding van Van Unnik kwam tot stand in de slotfase van het duel bij een 1-1 tussenstand. Als klap op de vuurpijl stapten de jonge doelman en zijn ploeggenoten enkele minuten later ook nog als winnaar van het veld, nadat Taxandria via Dennis van Berkel zelf wél een strafschop benutte.

Reden genoeg om eens verhaal te halen bij de keeper, die maandag gewoon weer in de schoolbanken van het Odulphus College in Tilburg zat.

Dit verhaal klinkt als een hoofdstuk uit een jongensboek.

Van Unnik: "Dat kun je wel zeggen ja. Ik heb veel reacties gekregen op mijn redding. Iedereen kwam me feliciteren en wilde het filmpje van de goal terugzien, zowel na de wedstrijd als vandaag op school. Ik was zelf ook dolblij: ik schreeuwde het uit nadat ik die bal had gestopt."

Vertel eens wat over die redding.

"Een paar minuten voor tijd kregen we een strafschop tegen na een overtreding van een van onze verdedigers. Ik zag een oudere gast (Brent de Wijs, red.) tegenover me staan en ik besloot gewoon zoals altijd naar mijn vaste hoek te duiken: de rechterhoek. Hij schoot hard met links, ik dook op halve hoogte en de bal ging via mijn elleboog en de paal naast. De hoekschop die volgde leverde voor Nieuwkuijk niets op, we gingen in de aanval en krijgen vervolgens óók een penalty. En die ging er gelukkig wel in!"













Hoe komt een zestienjarige eigenlijk onder de lat van het eerste elftal van Taxandria terecht?

"De doelman van het eerste, Ramon Doomen, is voor een stage voor een half jaar naar het buitenland. En de doelman van het derde is niet altijd beschikbaar. Zodoende heeft de trainer een beroep op mij gedaan. Dit was mijn tweede wedstrijd in het eerste van Taxandria. In de eerste wedstrijd van het seizoen, tegen FC Engelen, mocht ik ook al keepen."

Dan ben je in elk geval een groot talent.

"Ach, dat weet ik niet hoor. Ik vind keepen gewoon erg leuk om te doen en het lukt tot nu toe ook best aardig. Ik heb van de trainer van het eerste alweer twee data doorgekregen die ik moet vrijhouden."

Nog één dingetje: je hebt nu in dit bericht wel aan iedereen verklapt in welke hoek je steevast duikt bij een strafschop.

"Klopt, maar daar maak ik me niet zo druk om. Daar verzinnen we wel weer wat op.'





