Emotionele verhalen over Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4), slachtoffers van het spoordrama

OSS - Op 20 september eindigde het leven van Dana (8), Fleur (5), Kris (4) en Liva (4) veel te vroeg bij het spoordrama in Oss. Op de samenkomst die maandag werd georganiseerd in Theater De Lievekamp sprak ceremoniemeester Gemma van Gaasbank namens de getroffen families over het drama en de slachtoffers.

Fleur (5)

Een 'echt' meisje met veel vriendinnetjes en een liefhebber van roze, regenbogen en unicorns, zo wordt Fleur omschreven. "Een meisje dat soms wat onzeker en ijdel kon zijn, maar bovenal een lief meisje."

"Genieten kon ze van loombandjes maken, lekker thuis, zo dicht mogelijk bij haar moeder in de buurt. Haar vader zal nooit zijn dochters gezichtje vergeten toen ze voor het eerst de elfjes in de Droomvlucht zag: onbetaalbaar."

Jarie (7) en Kensie (5), neefje en nichtje van Fleur, mochten na deze mooie woorden de eerste lichtjes aandoen. Gedurende de ceremonie werden met glowsticks namelijk lichtjes aangemaakt die samen een regenboog vormen. Een regenboog als symbool van verwonding en verwarming en van onmacht en hoop.

Hart onder de riem voor leidster

De leidster die het vreselijke ongeluk overleefde was niet aanwezig bij de bijeenkomst. Maar ze kreeg wel een hart onder de riem van de moeder van Fleur. "Ze wil haar laten weten dat ze met heel haar moederhart hoopt dat het goed met haar zal gaan. Ze wil laten weten dat ze echt niet boos op haar is, absoluut niet, en dat ze haar en haar naasten alle goeds wenst."

Kris (4)

"Een charmant en stralend kind. Met helderblauwe ogen die iedereen konden betoveren en zoveel wijsheid die niet te verklaren was in zo'n jonge ziel", die woorden sprak zijn moeder op de uitvaart, en die woorden werden maandag herhaald door de ceremoniemeester. Kris was een grote fan van Spiderman. "En papa was zijn allergrootste held, 'vrienden voor altijd', zei hij tegen hem."

Voor Kris werden lichtjes aangemaakt door Bob (5) en Kiki (11).

Dana (8) en Liva (4)

De ouders van zusjes Dana en Liva kregen het tragische verlies van twee kinderen te verwerken. Hun derde dochter zat ook in de Stint, maar overleefde het ongeluk. Dat zorgde voor dubbele gevoelens: "Verdriet om het overlijden van hun twee jongste dochters, maar blijdschap om het blijven leven van hun oudste dochter." Ze zijn dankbaar dat hun dochter nog bij de uitvaart van haar zusjes kon zijn en 'haar vriendinnen heeft kunnen knuffelen'. En ze bedanken de hulpverleners en omstanders die 'cruciaal en levensreddend' waren voor hun dochter.

De achtjarige Dana wordt omschreven als een 'stoere meid' die graag het voortouw nam. "Ook kon ze zich lekker optutten. Dat hoorde ook wel een beetje bij een artiest, want dat was ze: een artiest in de dop." Ze zat in een hiphopgroepje en in een kerkkoor.

Haar kleine zusje Liva was een 'poppetje met mooie rode krullen'. "Haar moeder zei weleens: Deze heeft rood haar, er zit dan ook vuur in'." En zo grote zus, zo Liva: "Zij wilde ook op het podium staan. Vanaf haar derde zat ze al op Mini-Swing en ze had net haar allereerste balletles gehad."





Hand in hand

In de twee weken na het ongeluk lagen de zusjes hand in hand. "Dat gaf troost. Ze waren samen, en blijven samen."

De lichtjes voor Dana en Liva werden aangemaakt door nichtje Liv en haar broertje Roan.

Bekijk hieronder de samenkomst terug