Dick Jaspers weer thuis in Sint Willebrord na pakken van vierde wereldtitel driebanden [VIDEO]

SINT WILLEBRORD - Hij is weer terug op Brabantse bodem: biljarter Dick Jaspers. Voor de vierde keer pakte hij dit weekend de wereldtitel driebanden. In Caïro versloeg de Sint Willebrorder de Fransman Jérémy Bury in de finale.

Jaspers behoort al dertig jaar tot de biljarttop en dat houdt in dat hij veel in het buitenland zit. Als hij thuis is, dan traint hij natuurlijk gewoon op de thuisbasis in Sint Willebrord.

Bekijk de video. De tekst gaat verder na de video:

Jaspers won talloze prijzen, waaronder vier keer de wereldtitel driebanden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2011, alweer zeven jaar geleden. Jaspers: "Ja, dat geeft dus aan hoe moeilijk het is. Je mag eigenlijk al blij zijn dat je er eentje wint. Dat zou je carrière al helemaal fantastisch maken en nu heb ik er vier en ben ik recordhouder met wereldtitels in Nederland. Dat is echt magisch."

En of Dick Jaspers de komende tien jaar nog aan de wereldtop staat? "Tien jaar is wel lang hoor, maar als ik er een beetje voor blijf leven, ik gezond mag blijven en gemotiveerd blijf, dan moet het kunnen."