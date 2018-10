Drugs gebruikt? Politie weet misschien wie je bent: 300 gebruikers bekend na grote drugsactie

HELMOND - Als je ooit drugs hebt gebruikt, dan kan het zo maar zijn dat de politie weet wie je bent. Na de grote drugsactie van maandag laat de politie nu weten dat ze de gegevens hebben van zo'n driehonderd drugsgebruikers uit Helmond en omstreken.

"Veel mensen hebben niet het besef dat ze meewerken aan een zeer ontwrichtende keten en daarmee de georganiseerde misdaad feitelijk in de hand werken", laat de politie weten.

De drugsactie van maandag was in eerste instantie bedoeld om het drugsnetwerk in Helmond op te rollen, maar nu blijkt dat ook de gegevens van driehonderd willekeurige gebruikers in kaart zijn gebracht.

Van wie heeft politie gegevens?

"De afgelopen maanden hebben we als gemeente, politie en OM bijzonder intensief met elkaar samengewerkt. Daarbij stond voorop dat we niet alleen de leveranciers en dealers wilden bestraffen, maar ook gebruikers van drugs willen aanspreken", laat de politie weten.

Het is niet bekend wie deze driehonderd mensen zijn en hoe vaak zij drugs kochten of gebruikten. Het is wel duidelijk waar zij vandaan komen. Volgens de politie zijn het gebruikers uit Helmond en de omliggende Peelgemeenten.

Acht mannen opgepakt

Bijna zeventig agenten deden maandag onder andere invallen in de Wattstraat, Dasstraat en de Van Hoofstraat. Verder werd een bosgebied in de buurt van het Sjef de Kimpepad in Helmond doorzocht door dertig militairen.

Acht mannen in de leeftijd van 17 tot 37 jaar zijn aangehouden. De 34-jarige hoofdverdachte is opgepakt in een huis in het centrum van Helmond. De politie vond verder zo'n 750 gram cocaïne, 15.000 euro cashgeld en verschillende soorten make-up met een waarde van zo'n tienduizend euro.

