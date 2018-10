Opruimen chemicaliën na drugsafvalbrand Eindhoven duurt de hele week

EINDHOVEN - Het opruimen van de rommel die is vrijgekomen bij de brand van een vrachtwagen vol drugsafval in Eindhoven gaat nog de hele week duren. Dat zegt de gemeente. Bij de brand zijn verschillende chemicaliën in de grond terecht gekomen.

Afgelopen weekend zijn veel bewoners van de Offenbachlaan opgeschrikt door de aanwezigheid van twee busjes met chemisch of drugsafval in de straat. Een van die busjes is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebrand: de bewoners van 12 appartementen hebben hun woning moeten verlaten. Zondagmiddag konden de bewoners naar hun woningen terugkeren.

Monsters

Op twee locaties is vloeistof in de grond terecht gekomen. De gemeente Eindhoven heeft Onderzoek- en Adviesbureau Tritium opdracht gegeven de vervuilde grond op te ruimen. Het onderzoek en de sanering beginnen dinsdagochtend.

Tritium neemt meteen monsters om te kijken om wat voor stoffen het gaat en of deze nog gevaar opleveren. Omdat bij aanvang van de sanering nog niet bekend is om wat voor stoffen het gaat, lopen deze mensen in witte veiligheidspakken. Dit is een standaard voorzorgsmaatregel. De verwachting is dat vrijdag alle werkzaamheden zijn afgerond en dat de grond dan weer dicht is.

Parkeer problemen

De bewoners van de Offenbachlaan kunnen gedurende de werkzaamheden gewoon hun appartement in en uit. Wel wordt gevraagd om de auto’s tijdelijk ergens anders te parkeren.

