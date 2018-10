Mogelijk explosief in geparkeerde auto naast moskee en politiebureau Den Bosch, man aangehouden

DEN BOSCH - In Den Bosch is maandagavond een man opgepakt, die mogelijk een of meerdere explosieven bij zich had in zijn auto. De Explosievenopruimingsdienst (EOD) is ter plaatse en doet onderzoek naar de situatie. De wagen stond geparkeerd op de straat naast het politiebureau en de brandweerkazerne.

In de Vogelstraat in Den Bosch hield de politie de man aan. Hij zat in een geparkeerde Volkswagen Polo. Volgens de politie was er sprake van een verdachte situatie.

Mogelijk had de man een of meerdere explosieven bij zich in zijn donkerkleurige auto. De verdachte is opgepakt en zit vast. De auto wordt momenteel doorzocht door de EOD. De Vogelstraat is afgesloten ter hoogte van de kruising met de Orthenseweg.