Moeder die dochter verloor bij spoordrama in Oss niet boos op leidster die Stint bestuurde

OSS - De moeder van het omgekomen meisje Fleur (6) van het spoordrama in Oss, is absoluut niet boos op de kinderleidster die de Stint bestuurde. Dat vertelde ceremoniemeester Gemma van Gaasbank namens de vrouw tijdens de samenkomst die maandag werd georganiseerd.

"De moeder van Fleur wil de leidster bij deze laten weten dat, hoewel Fleur een enorme leegte achterlaat en zij haar dochter enorm mist, ze ook met heel haar moederhart hoopt dat het goed met de leidster zal gaan", vertelde Gemma van Gaasbank maandag in Theater De Lievekamp in Oss.

De kinderleidster bestuurde de elektronische Stint die op 20 september betrokken was bij het spoordrama in Oss. Zij overleefde het drama, maar ligt nog wel in het ziekenhuis. "Lichamelijk gaat ze inmiddels met sprongen vooruit, maar geestelijk heeft ze nog een lange weg te gaan."

LEES OOK: Emotionele verhalen over Dana (8), Fleur (6), Kris (4) en Liva (4), slachtoffers van het spoordrama

'Absoluut niet boos' De moeder van het omgekomen meisje laat nu weten geen wrok te koesteren tegen de kinderleidster. "Ze wil laten weten dat ze echt niet boos op haar is. Absoluut niet. En dat ze haar en haar naasten alle goeds wenst", vertelde ceremoniemeester Gemma.

De afgelopen weken was er enige onduidelijkheid over de gezondheid van de kinderjuffrouw. Zo ging het verhaal rond dat zij haar beide benen had verloren, maar dit ontkrachtte de ceremoniemeester maandag. Verder is de kinderleidster niet zwanger.

LEES OOK: Burgemeester roemt rol van hulpverleners bij spoordrama Oss: 'Ze hebben enorme bijdrage geleverd'