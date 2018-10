Zeer grote brand in woonwijk Woudrichem onder controle: meerdere garageboxen verwoest

WOUDRICHEM - Bij een garagebedrijf aan de Burgemeester van der Leystraat in Woudrichem heeft dinsdagochtend vroeg een zeer grote brand gewoed. Volgend de brandweer ging het om zes garageboxen die in brand stonden. Ze zijn vrijwel volledig uitgebrand. Om tien over halfzeven had de brandweer de situatie onder controle. Het gevaar dat het vuur zou overslaan naar het garagebedrijf was toen geweken.

De garageboxen zitten aan het bedrijf vast. Het gaat om autobedrijf De Graaf, dat midden in een woonwijk ligt. Voor zover bekend is er geen sprake van gewonden.

De situatie is dus onder controle, maar rond halfzeven was het sein brand meester nog niet gegeven. Het nablussen duurt nog enige uren, laat de brandweer weten.

De brandweer bestreed het vuur van twee kanten. De werkplaats van het garagebedrijf is gespaard gebleven. Het is niet duidelijk of de garageboxen bij het bedrijf horen of dat de boxen van omwonenden zijn.

Op het moment dat de brand uitbrak, rond vijf uur dinsdagochtend, stonden er volgens omstanders geen auto's in de garageboxen. Wel stonden er voor de boxen twee auto's geparkeerd. Een van de wagens is volgens omstanders ook in brand gevlogen. De andere kon op tijd worden weggehaald.





De brandweer waarschuwde omwonenden voor de rook. Wanneer mensen er last van hebben, is het advies ramen en deuren te sluiten.

In eerste instantie ging het volgens de brandweer om 'een middelbrand'. Iets voor zes uur werd opgeschaald naar 'zeer grote brand'.