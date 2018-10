Een dag op de ijsboerderij in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Op ijsboerderij de Heidehoeve in Etten-Leur is het hele proces voor het maken van ambachtelijk ijs te volgen. Vanaf de koe tot aan het eindproduct.

Met het goede weer op komst, wil onze verslaggever Marijke Verhulst wel eens weten hoe het ijs gemaakt wordt.





Naast het maken van ijs is er ook aandacht voor het verantwoord ondernemen. De koeien lopen rond in een Integraal Duurzame Vrijloopstal. Wat dat is, onderzoekt onder verslaggever ook.