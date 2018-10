Bezoekers van Camping 't Vinkel in Rosmalen geven zich bloot

ROSMALEN - Het toeristisch seizoen is begonnen, de meeste campings zijn weer open en de vaste gasten zijn aan de voorjaarsschoonmaak begonnen van hun caravan en tuintje. En nu de temperaturen langzaamaan eindelijk lijken te stijgen, kunnen ook de dikke winterkleren terug de kast in.

Op camping 't Vinkel in Rosmalen gaan ze daarin nog net een stapje verder. Op deze naturistencamping blijven ook de zomerse kleren meestal in de kast hangen. Verslaggever Femke de Jong is donderdag te gast op 't Vinkel en leeft een dagje mee met de campingbewoners.





Leer het verschil tussen nudisten en naturisten, maak kennis met de campinggasten, geniet mee van de prachtige natuur in de omgeving en hoor wat je wel en niet kunt doen op een camping in je blootje. Want 't Vinkel geeft zich bloot.